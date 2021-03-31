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Giriş Tarihi: 31.3.2021

Dünyadan Kovid gelişmeleri

Dünyadan Kovid gelişmeleri
ABD: 25 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda artış yaşanıyor. CDC Direktörü, ABD'nin salgında "kötü sona" yaklaştığını söyledi.
Avrupa: Aşı stratejisinde başarısız olan AB ülkeleri alternatif test seçeneklerine yöneldi.
Rusya: Tek dozluk ilk aşı geliyor.
Almanya: Korona pasaportu gündemde.
Fransa: 362 kişi daha hayatını kaybetti.
Japonya: Sağlık Bakanlığı yetkililerinin parti düzenlemesi büyük tepki çekti.
Brezilya: Bin 660 can kaybı daha.
Kanada: 55 yaş altına AstreZeneca aşısının uygulanması askıya alındı.
Suudi Arabistan: Kâbe'de teravih 10 rekat kılınacak, İtikaf yapılmayacak.
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Dünyadan Kovid gelişmeleri
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