Dünyadan Kovid gelişmeleri

ABD: 25 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda artış yaşanıyor. CDC Direktörü, ABD'nin salgında "kötü sona" yaklaştığını söyledi.
Avrupa:
Aşı stratejisinde başarısız olan AB ülkeleri alternatif test seçeneklerine yöneldi.
Rusya:
Tek dozluk ilk aşı geliyor.
Almanya:
Korona pasaportu gündemde.
Fransa:
362 kişi daha hayatını kaybetti.
Japonya:
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin parti düzenlemesi büyük tepki çekti.
Brezilya:
Bin 660 can kaybı daha.
Kanada:
55 yaş altına AstreZeneca aşısının uygulanması askıya alındı.
Suudi Arabistan:
Kâbe'de teravih 10 rekat kılınacak, İtikaf yapılmayacak.