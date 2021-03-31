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Giriş Tarihi: 1.4.2021 00:43 Son Güncelleme: 1.4.2021 00:47

Son dakika haberi: , 'ı yine sansürledi! Sesine bile izin vermediler

Son dakika haberi: Facebook, Donald Trump'ı yine sansürledi! Sesine bile izin vermediler

Eski ABD Başkanı 'ın, gelini tarafından yapılan röportajının videosu, tarafından engellenerek kaldırıldı

Son dakika haberler... Fox News'un haberine göre, paylaşımı yapan Lara Trump'a gönderilen e-postada, "Donald Trump'ın sesinin yer aldığı herhangi bir içeriğin" şirket kararı gereği silineceği bildirildi.

Haberde, Facebook tarafından Trump'ın ekibine gönderilen e-postalarda, "Facebook ve Instagram platformlarımızda Trump'ın yeni veya eski ses kayıtlarının yer aldığı içeriklere izin verilmeyecektir. Söz konusu içerikler yayınlanmaları halinde kaldırılacak ve paylaşımı yapan hesaplarda ek sınırlamalara neden olacaktır." ifadesi yer aldı.

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskını sonrasında Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "süresiz olarak" engellemiş, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra, Twitter, Snapchat ve Youtube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.

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Son dakika haberi: Facebook, Donald Trump'ı yine sansürledi! Sesine bile izin vermediler
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