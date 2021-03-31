Kimlikle seyahatin detayları belli oldu

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahatle ilgili detayları duyurdu. 1 Nisan 2021'de yürürlüğe girecek uygulama ile iki ülke vatandaşları yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğer ülkeye 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebilecek. Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilen iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" verilecek. Vatandaşların bu belgeyi Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve girişçıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor. Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla ikamet izni başvurusu yapılamıyor, dolayısıyla Türkiye'de veya Azerbaycan'da 90 günden fazla ikamet etmek isteyen vatandaşların kalmak istenilen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaportlarıyla ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekiyor.