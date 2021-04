Koronavirüs en yaygın 3’üncü ölüm nedeni oldu

Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir araştırma yayınlandı. CDC'nin araştırması, Covid-19'un geçtiğimiz sene ABD'de en yaygın 3'üncü ölüm nedeni olduğunu ortaya çıkarırken, Covid-19'un etkisi ile geçen sene ABD'de ölümlerin yüzde 15,9 arttığı tespit edildi.ABD'de geçtiğimiz sene 3 milyon 358 bin 814 kişi hayatını kaybederken, bu artışın yüzde 11,3'ünden Covid-19 neden oldu. Araştırma, geçen sene her 10 Amerikalıdan 1'inin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini belirtti.2019 ve 2020 yılları arasındaki ölüm oranlarını takip eden CDC yetkilileri, Covid-19'un geçen sene ABD'de yaklaşık 345 bin 323 ölümün altında yatan neden ve 32 bin ölüme katkıda bulunan neden olarak belgelendiğini aktardı.Araştırmaya göre, Covid-19'a bağlı can kayıpları, sırasıyla 690 bin 882 can kaybına neden olan kalp hastalıkları ile 598 bin 932 can kaybına neden olan kanserden sonra geldi. Araştırmada listelenen diğer ölümler ise, diyabet, Alzheimer, felç, böbrek hastalıkları ve kasıtsız yaralanmalar oldu.Araştırmada, Covid-19'dan ölüm oranının en yüksek olduğu kesimin Latin Amerikalılar olduğu ifade edilirken, Latin Amerikalıların ardından ölüm oranının en yüksek olduğu kesimin siyahiler olduğu tespit edildi.Covid-19'a bağlı ölümlerin en düşük olduğu yaş aralığının 1 ila 4 yaş ve 5 ila 14 yaş arasındaki çocuklar olduğunu belirten araştırma, 85 yaşın üzerindekiler arasında ise Covid-19'a bağlı ölümlerin en yüksek seviyede olduğu aktarıldı.Araştırmada, geçtiğimiz sene en fazla ölümün kayıtlara geçtiği haftalar ise, 78 bin 917 ölümün yaşandığı 11 Nisan'da biten hafta ile 80 bin 656 ölümün yaşandığı 26 Aralık'ta biten hafta olduğu tespit edildi.ABD'de toplam vaka sayısı 31 milyon 144 bin 465'e, toplam can kaybı ise 564 bin 845'e ulaştı.