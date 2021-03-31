Son dakika: George Floyd'un ölüm anını kaydeden tanık konuştu! Şoke eden sözler

HAYATI İÇİN YALVARDIĞINI DUYDU!

Darnella F. yaşanan olay sırasında Cup Foods kafeye doğru yürüdüklerini ve Floyd'un yüzündeki korkuyu gördüğünü, hayatı için yalvardığını duyduğunu ve bunun için yaşananları kayda aldığını söyledi. Yaşananları dünyanın gündemine taşımayı sağlayan olayı videoya Darnella F, Floyd'un hayatını kurtarmak için bir şey yapamadığı için pişmanlık duyduğunu kaydetti.