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Giriş Tarihi: 1.4.2021 00:05 Son Güncelleme: 1.4.2021 00:42

'nde aşı krizi! başbakanı rest çekti

AA
Avrupa Birliği'nde aşı krizi! Avusturya başbakanı rest çekti

Son dakika haberler... 'nde aşı krizi giderek büyüyor. Başbakanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Avrupa Birliği içinde "adil dağıtılmadığını" belirterek birliğe rest çekti. Başbakan Kurz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 'dan aşısının büyük ihtimalle gelecek haftaya sipariş edilebileceğini bildirdi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nde (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının "adil dağıtılmadığını" belirterek, Rusya'dan Sputnik V aşısının büyük ihtimalle gelecek haftaya sipariş edilebileceğini bildirdi.

Başbakan Kurz, Rusya'nın Viyana Büyükelçisi Dmitrii Liubinski ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Rusya tarafından aşıların teslimatına ilişkin onay alınmış olmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayan Kurz, "Son metrelerdeyiz, büyük ihtimalle gelecek haftaya Sputnik V sipariş edilebilecek." ifadesini kullandı.

1 MİLYON DOZ RUS AŞISI TEDARİK EDİLECEK

Kurz, siparişlerin verilmesi durumunda, nisan için 300 bin, mayıs için 500 bin ve son olarak haziranda ise 200 bin doz aşı tedarik edileceği bilgisini paylaştı.

Rus tarafıyla uzun zamandır konuya ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Kurz, halihazırda siparişe ilişkin detayların görüşüldüğünü, aşıların kısa sürede teslim edilebileceğini kaydetti.

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Avrupa Birliği'nde aşı krizi! Avusturya başbakanı rest çekti
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