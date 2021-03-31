Son dakika: Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Haklı mücadelemizi halen idrak edememiş

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın skandal raporuna çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; " Demokrasimize kasteden, yüzlerce vatandaşımızı şehit eden, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'den, bu yıl da raporda "Gülen hareketi" olarak bahsedilmesi, ABD'nin bu terör örgütüyle haklı mücadelemizi halen idrak edemediğini, bu terör örgütüne ilişkin ortaya koyduğumuz somut delilleri gözardı ettiğini, raporu hazırlarken de yine malum çevrelerin görüşlerine alet olduğunu göstermektedir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

ABD Dışişleri Bakanlığınca her yıl 190'dan fazla ülke için hazırlanan İnsan Hakları Raporları, 30 Mart 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Türkiye İnsan Hakları Raporunun, bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar temelinde, objektiflikten uzak bir şekilde kaleme alındığı ve ülkemize yönelik asılsız iddialar ve önyargılı yorumlar içerdiği görülmektedir."