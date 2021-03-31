Trump salgının ilk günlerinde uyarılmış! Resmi belgeler ortaya çıktı

NAVARRO "GELİŞİGÜZEL" ANLAŞMALAR YAPMIŞ

Belgelerde, Trump'ın Navarro'nun uyarılarına kulak tıkamasının ardından, Navarro'nun tıbbi stoklar konusunda kendi stratejisini oluşturduğu ve Kodak ile ilaç ham maddesi üretmesi için 765 milyon dolarlık, yeni bir şirket olan Phlow ile 354 milyon dolarlık, Airboss Savunma Grubu ile de filtre üretimi için 96 milyon dolarlık "gelişigüzel" anlaşmalar imzaladığı ifade edildi.