Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede, son dönemde başlayan temasların sürmesini "mümkün ve devamlı" kılmanın önemi vurgulandı.

Büyükelçi Özügergin, Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'ye yapacağı ziyaretin başarılı ve verimli geçmesi adına ellerinden geleni yapmaya hazır oldukları mesajını iletti.

TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNCESİ GÖRÜŞME

Diğer yandan Bakan Dendias, bu temasa ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ziyareti öncesi Özügergin ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi, kendisinin de daha sonra Yunanistan'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.