Türklerin gözü Bulgaristan’daki seçimde

Bulgarıstan'da 1989'da komünist diktatör Todor Jivkov'un devrilmesiyle başlayan demokratikleşme sürecinde halk 11'inci kez genel seçime gidiyor. 4 Nisan'daki seçim Müslüman ve Türk nüfus için de ayrı bir önem taşıyor. Yaklaşık 850 bin Türk ve Müslüman'ın yaşadığı Bulgaristan'da, kayıtlı 6 milyon 300 bin seçmen meclisin 240 üyesini seçmek için sandık başına gidecek. Oylarını geleneksel olarak Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden (HÖH) yana kullanan ülkedeki Türk ve Müslümanların yeni dönemden beklentileri yüksek. Özellikle ırkçıların iktidar ortaklığı gölgesinde geçen son 4 yılda Bulgaristan'dan yurt dışına göçün yoğunlaştığının altını çizen Mustafa Hüseyin, "Ailemiz darmadağın oldu. Gençlerimiz gitti, köylerimiz boşaldı. Onlar geri dönsünler" dedi. Kirkovo'da yaşayan Ajda Rufi İbrahim de seçimden daha iyi bir gelecek ve yaşam beklediklerini vurgulayarak yurt dışına giden yakınlarının geri dönmesi temennisinde bulundu.