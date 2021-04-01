Almanya'da çocuk istismarı skandalı! Ayrılmak isteyenler sıraya girdi

TACİZ VE İSTİSMAR SİSTEMATİK HALE GELMİŞTİ

Almanya'da 1960-1970 yıllarında yetim çocukların rahiplere ve zengin iş insanlarına ödünç verildiği, satıldığı ya da yıllarca cinsel istismara uğradıkları ortaya çıkmıştı. Bununla ilgili hazırlanan 560 sayfalık bir raporda, Speyer'deki bir manastırda görevli bazı rahibeler aracılığıyla Alman kilisesindeki çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarın nasıl sistematik hale geldiğine dair detaylar yer almıştı.

Yüzde 80'ini 8-14 yaşlarındaki erkeklerin oluşturduğu 175 çocuğun 20 yıldır tacize uğradığı belirtilen raporda, bazı çocukların evlat edinilmesinin kasıtlı olarak yasaklandığı veya rahibelerin onları satmaya devam edebilmeleri için koruyucu bir eve götürdüğü kaydedilmişti.

İstismarcıların yüzde 80'inin öldüğü ve bir kısmının ise daha sonra rahiplikten ayrıldığı belirtilmişti.