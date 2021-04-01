AstraZeneca paniği

Ölümcül yan etkileri olduğu öne sürülen AstraZeneca aşısının kanı pıhtılaştırdığı gerekçesiyle pek çok ülke kullanımına ara vermişti. Almanya'da ise Daimi Aşı Komisyonunun (StiKo), aşıyı olan 31 kişide kan pıhtısı oluşmasıyla 9'unun öldüğünü açıklaması hükümeti harekete geçirdi. Hükümet, StiKo'nun aşının sadece 60 yaş üzerine uygulanması tavsiyesini hatırlattı.KAMUOYUNDA AstraZeneca aşısına olan güvenin kaybolduğu iddialarına ilişkin Merkel, "Aşılara güvenebilmeliyiz. Güven, her şüphenin üzerine gidilmesiyle oluşur. Bundan federal ve eyalet hükümetleri sorumludur. StiKo'nun aşıyla ilgili değerlendirmelerinde bahsettiği yan etkiler bazı vakalarda nadir olarak var ancak göz ardı edilemez" paylaşımında bulundu.