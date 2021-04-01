Dünyanın en soğuk bulut kümesi, Pasifik Okyanusu üzerinde sıfırın altında 111.2 derece olarak saptandı. Sonuçları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlanan ve İngiltere Ulusal Yer Gözlem Merkezi'nce yürütülen çalışmada, bulutun ısı durumu, 28 Aralık 2018'de ABD'ye ait çevre gözlem uydusu NOAA-20'nin kızılötesi ısı sensörleri aracılığıyla ölçüldü. En soğuk bulutun normal fırtına bulutlarından bile 30 derece daha soğuk olduğu kaydedildi. Gözlem Merkezi'ndeki ekibin lideri Simon Proud, son 3 yılda bulutlarda iklim değişikliğinden kaynaklı aşırı soğuk hava kayıtları var.