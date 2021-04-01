George Floyd'u öldüren polisin yaka kamerasından yeni görüntüler ortaya çıktı!

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Polis memuru Derek Chauvin'in cinayetten yargılandığı duruşmada, olay gününe ait polis kamerası görüntüleri paylaşıldı. Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntülerde, George Floyd'un polis aracına bindirilmesi için yoğun çaba harcandığı anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, Chauvin'in Floyd'un boyun ve boğazına ellerini doladığı görüldü.