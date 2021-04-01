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Giriş Tarihi: 1.4.2021 16:02

'u öldüren polisin yaka kamerasından yeni görüntüler ortaya çıktı!

DHA
George Floyd'u öldüren polisin yaka kamerasından yeni görüntüler ortaya çıktı!

ABD’de Mayıs 2020'de polis memuru tarafından boynuna basılıp öldürülen  davasının üçüncü gününde,Chauvin’in üzerindeki polis kamerasına ait yeni görüntü yayınlandı.

ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in boynuna basarak nefessiz bırakarak öldürdüğü George Floyd davasının 3'üncü gününde tanıkların dinlenmesine devam edildi.

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YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Polis memuru Derek Chauvin'in cinayetten yargılandığı duruşmada, olay gününe ait polis kamerası görüntüleri paylaşıldı. Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntülerde, George Floyd'un polis aracına bindirilmesi için yoğun çaba harcandığı anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, Chauvin'in Floyd'un boyun ve boğazına ellerini doladığı görüldü.

GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Öte yandan, Mayıs 2020'de ABD'nin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı dava Pazartesi günü başlamıştı. Chauvin'in ise 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

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George Floyd'u öldüren polisin yaka kamerasından yeni görüntüler ortaya çıktı!
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