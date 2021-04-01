İngiltere çöplüğe döndü! Normalleşme görüntüleri şoke etti

İngiliz basınına konuşanlar, "Hükümete, altı kişi kuralını uygulamanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledik. Artık bir grupta her haneden 13 kişi olmak üzere 26 kişinin bir arada olduğunu görüyoruz. Bu çok, çok zorlaştırıyor. Aynı evde yaşamadıklarını nasıl kanıtlarsınız?" diyerek gevşeme politikasına tepki gösterdi.

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