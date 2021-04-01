İngiltere çöplüğe döndü! Normalleşme görüntüleri şoke etti

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden İngiltere'de, giderek yaygınlaşan aşı uygulamaları sonrası normalleşme süreci başlatıldı.
AÇIK ALANLAR ÇÖP YIĞINLARIYLA DOLDU
İngiliz hükümetinin içinde tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahalarının da bulunduğu açık hava spor tesislerinin yeniden açıldığını ve açık havada yapılacak spor müsabakalarına izin verdiğini duyurmasının ardından İngilizler açık hava alanlarına akın etti.
Toplanma yasağının iki farklı haneden 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilmesi şeklinde yeniden düzenlenmesinin ardından yeni düzenlemeyi sonuna kadar sömüren İngilizler, endişe veren manzaralar imza attı.
Ülke medyasına yansıyan son görüntüler ise, açık hava eğlenceleri sonrası ortaya çıkan çöp yığınlarını gözler önüne serdi. Sahillere ve parklara akın edenler, koronavirüs kurallarını ihlal etmekle kalmadı, çevreye de büyük zarar verdi.
Parkların çöp yığınlarıyla dolduğunu gösteren fotoğraflar büyük yankı uyandırdı.
İngiliz basınına konuşanlar, "Hükümete, altı kişi kuralını uygulamanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledik. Artık bir grupta her haneden 13 kişi olmak üzere 26 kişinin bir arada olduğunu görüyoruz. Bu çok, çok zorlaştırıyor. Aynı evde yaşamadıklarını nasıl kanıtlarsınız?" diyerek gevşeme politikasına tepki gösterdi.İngiltere normalleşiyor: Koronavirüs kısıtlamaları azaltıldı halk parklara akın etti