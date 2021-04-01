İtalya-Rusya casus krizinde flaş gelişme! İtalyan subayın eşi açıkladı

İtalya'da para karşılığı gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdığı için gözaltına alınan İtalyan subayın eşi Claudio Carbonara, kocasının ekonomik sıkıntı çektiği için böyle bir şey yapmak zorunda kaldığın ve Ruslara çok fazla bilgi vermediğini savundu.

İtalyan gizli servisi ve jandarmasının operasyonu sonucu, Rus yetkiliye para karşılığında ülkesi ve NATO'ya ait gizli bilgileri verirken yakalanan İtalya Deniz Kuvvetleri Siyaset Planlama Dairesinde görevli Walter Biot'un eşi Carbonara, Corriere della Sera gazetesine konuştu.

"RUSLARA VEREBİLECEĞİNİN EN AZINI VERDİ"

Carbonara, kocasının ülkesine ihanet etmediğini savunarak, "Size garanti ederim ki Ruslara verebileceğinin en azını verdi. O aptal ya da sorumsuz biri değil. O sadece çaresiz biri. Geleceğimiz ve çocuklarımız için endişeliydi. O nedenle bunu yaptı. Walter gerçekten krizdeydi. Bu ödemeleri karşılayamayacağından endişe ediyordu. Kovid-19 yüzünden fakirleştik." dedi.