İtalya ve Rusya arasındaki casusluk krizinde yeni gelişme

"Casusluk ve devlet güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamalarıyla gözaltına alınan Biot, Roma'da sorgusu için ilk kez ön inceleme hakimi karşısına çıkarıldı.

İtalyan Rainews24 sitesindeki haberde, İtalyan subayın sorgusunda konuşmadığı aktarılırken, sadece "Şaşkınım, kafam karışık ancak durumumu netleştirmeye hazırım." dediği belirtildi.

Biot'un sorgusunu yapan Ön İnceleme Hakimi Antonella Minunni'nin, şüphelinin ekonomik çıkar karşılığında bağlı olduğu devlet kurumunun güvenine ihanet etmekten çekinmediği görüşünde olduğu ifade edildi.

"MÜVEKKİLİM, BU MESELEYİ AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ"

Biot'un avukatı Roberto De Vita ise müvekkilinin devlet güvenliğini asla tehlikeye atmadığını savunurken, "Müvekkilim, hem kişisel hem ailevi hem de kızının ciddi sağlık koşulları nedeniyle son derece derin bir krizden geçiyor. Müvekkilim, devlet güvenliğini tehlikeye atmadığını, bu meseleyi açıklığa kavuşturmak istediğini belirterek, kafasını toplamak için zaman istedi." ifadelerini kullandı.

Avukat De Vita, müvekkili için ev hapsi isterken, savcılık ise İtalyan subayın hapiste tutuklu kalmasını talep etti.

BİOT'UN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ön inceleme hakimi Minunni, Biot'un Rus yetkililere vermek üzere hazırladığı hafıza kartında, 9'u "çok gizli", 47'si "NATO sırrı" statüsündeki 181 gizli belgenin fotoğrafı olduğuna dikkati çekerek, Biot'un tutuklu kalmasına hükmetti.

İtalya Deniz Kuvvetleri Siyaset Planlama Dairesindeki görevi kapsamında İtalya'nın NATO, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü dış operasyonlarıyla ilgilenen 56 yaşındaki Biot'un 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

RUS ASKERİ YETKİLİLER SINIR DIŞI EDİLDİ

Biot'un yakalandığı casusluk skandalına karışan ve İtalyan hükümetinin kararı doğrultusunda bugün ülkelerine sınır dışı edilen 2 Rus askeri yetkilinin kimlikleri de İtalyan basınında yer aldı.

Rainews24 sitesinin haberinde, sınır dışı edilenlerin Rusya'nın Roma Büyükelçiliği Deniz ve Hava Ataşesi Alexey Nemudrov ile yine askeri ataşelikte görevli Dmitri Ostroukhov olduğu bilgisi paylaşıldı.

İTALYA İLE RUSYA'YI KARŞI KARŞIYA GETİREN OLAY

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 30 Mart'ta jandarma ekipleri, bir İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askeri yetkiliyi Roma'daki bir otoparktaki gizli görüşmeleri sırasında yakalamıştı.

İtalyan donanmasında firkateyn komutanlığı da yapmış İtalyan subay Walter Biot gözaltına alınmış, İtalya hükümeti olayla bağlantılı 2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Rus askeri yetkiliye, aralarında NATO ile ilgili bazı gizli bilgi ve belgeleri 5 bin avro karşılığında aktardığı sırada suçüstü yakalanan İtalyan subaya, "casusluk ve devlet güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamalarının yöneltildiği belirtilmişti.

İtalyan basını, söz konusu olayın Soğuk Savaş'tan bu yana İtalya-Rusya ilişkilerinde yaşanan en ciddi hadise olduğunu yazmıştı.

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