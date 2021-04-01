Joe Biden uçağa binemiyor! ABD Başkanı yine düşme tehlikesi geçirdi

YİNE DÜŞÜYORDU

Geçtiğimiz hafta yaptığı Atlanta ziyareti öncesinde Air Force One'a binmek için uçağın merdivenlerinden hızlıca çıkmaya çalışan Biden, tam 3 kez dengesini kaybetmiş ve yere kapaklanmıştı. Kazanın ardından Beyaz Saray yetkilileri, bu olayı sert rüzgara bağlamıştı. ABD Başkanı'nın fiziksel sorunları olduğuna dair tartışmalar devam ederken, bu iddiaları doğrular nitelikte yeni görüntüler kameralara yansıdı.

Pittsburgh'a yapacağı yolculuk için bir kez daha Air Force One'ın merdivenlerini çıkan Biden, temkinlik olmasına rağmen yine sendeledi.

Biden yine düşüyordu | Video

Elinde çantası ve şemsiyesi bulunan ABD Başkanı, merdivenleri dikkatle çıkmaya çalışırken görüldü. Yağışlı havada sendelediği görülen Biden, bu kez düşmekten son anda kurtuldu.

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