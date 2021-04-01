Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Joe Biden uçağa binemiyor! ABD Başkanı yine düşme tehlikesi geçirdi
Giriş Tarihi: 1.4.2021 11:22

uçağa binemiyor! yine düşme tehlikesi geçirdi

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Joe Biden uçağa binemiyor! ABD Başkanı yine düşme tehlikesi geçirdi

Sık sık gafları ve fiziksel yetersizlikleriyle gündeme gelen , geçtiğimiz haftalarda yaptığı ziyareti öncesinde Andrews Askeri Hava Üssü'nde bulunan uçağına binmeye çalışırken tam 3 kez yere kapaklanmıştı. Dünya genelinde alay konusu olan düşüş sonrası yapılan açıklamada 78 yaşındaki Biden’ın düşüşüne esen sert rüzgarın neden olduğu söylenmişti. Biden bu kez, 'a yolculuğu için uçağın merdivenlerini çıkarken düşme tehlikesi yaşadı.

ABD Başkanı Joe Biden, ilginç kazalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e "başkan" diye seslenen, yaptığı basın açıklamalarında sık sık cümlelerinin sonunu unutan 78 yaşındaki ABD Başkanı, uçak merdivenlerinde düşmesiyle de büyük ses getirmişti.

YİNE DÜŞÜYORDU

Geçtiğimiz hafta yaptığı Atlanta ziyareti öncesinde Air Force One'a binmek için uçağın merdivenlerinden hızlıca çıkmaya çalışan Biden, tam 3 kez dengesini kaybetmiş ve yere kapaklanmıştı. Kazanın ardından Beyaz Saray yetkilileri, bu olayı sert rüzgara bağlamıştı. ABD Başkanı'nın fiziksel sorunları olduğuna dair tartışmalar devam ederken, bu iddiaları doğrular nitelikte yeni görüntüler kameralara yansıdı.

Pittsburgh'a yapacağı yolculuk için bir kez daha Air Force One'ın merdivenlerini çıkan Biden, temkinlik olmasına rağmen yine sendeledi.

Biden yine düşüyordu | Video

Elinde çantası ve şemsiyesi bulunan ABD Başkanı, merdivenleri dikkatle çıkmaya çalışırken görüldü. Yağışlı havada sendelediği görülen Biden, bu kez düşmekten son anda kurtuldu.

Joe Biden’ın düşüşüne resmi açıklama geldi! Suçlu belli oldu Joe Biden ailesindeki kardeş skandalı ifşa oldu! Ölen abisinin eşiyle…

ARKADAŞINA GÖNDER
Joe Biden uçağa binemiyor! ABD Başkanı yine düşme tehlikesi geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA