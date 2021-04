Johnson and Johnson’a bir şok daha! Milyonlarca aşı…

New York Times'ın haberine göre, Baltimore'da hem Johnson and Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson and Johnson'ın koronavirüs aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson and Johnson'ın tek doz Kovid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.