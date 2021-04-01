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Giriş Tarihi: 1.4.2021 09:21 Son Güncelleme: 1.4.2021 09:27

Johnson and Johnson’a bir şok daha! Milyonlarca aşı…

AA
Johnson and Johnson’a bir şok daha! Milyonlarca aşı…

Geçtiğimiz günlerde basınına yansıyan, Johnson and Johnson’ın tek dozluk koronavirüs aşısının yarattığı yan etkiye ilişkin haberler henüz etkisini korurken ilaç firmasına bir darbe daha geldi. ABD'nin kentinde, Johnson and Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz yeni tip koronavirüs aşısının, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gittiği öğrenildi.

New York Times'ın haberine göre, Baltimore'da hem Johnson and Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson and Johnson'ın koronavirüs aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson and Johnson'ın tek doz Kovid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.

ABD, Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk koronavirüs aşısının yüzde 67 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı. Aşının ABD'de kullanımına 28 Şubat'ta onay çıkmış, aşı dağıtımı 1 Mart'ta başlamıştı.

Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak kullanılıyor ve buzdolabında 3 aya kadar saklanabiliyor.

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının kullanımı onaylanmıştı. Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci ise devam ediyor. Bu aşılar için henüz kullanım onayı başvurusu yapılmadı.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

ABD’de Johnson and Johnson koronavirüs aşısı bu hale getirdi!
ABD’de Johnson and Johnson koronavirüs aşısı bu hale getirdi!

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Johnson and Johnson’a bir şok daha! Milyonlarca aşı…
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