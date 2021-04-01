Kanlı Noel olayı nedir, ne demek? Kanlı Noel Gecesi katliamını kim yaptı, nasıl ve ne zaman oldu?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yayınlanmasıyla beraber Kanlı Noel Gecesi olayları da merak konusu oldu. Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatan dizinin ilk bölümünde, Rumların yaptığı Kanlı Noel Katliamı olayına da değinildi. Bunun ardından Kanlı Noel olayı nedir, kim yaptı ve ne zaman oldu sorularının yanıtları merak konusu oldu. Kanlı Noel Katliamı fotoğrafları, aradan yıllar geçmesine rağmen halen bu dehşetin büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. İşte, Kanlı Noel Katliamı olayı hakkında bilgiler