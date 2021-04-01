Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Maske takmayanlara ördek yürüyüşü cezası
Giriş Tarihi: 1.4.2021 23:38 Son Güncelleme: 1.4.2021 23:44

Maske takmayanlara ördek yürüyüşü cezası

İHA
Maske takmayanlara ördek yürüyüşü cezası

’da bir polis memuru maske takmayan 5 kişiyi cezalandırmak için “ördek yürüyüşü” yaptırdı

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken, birçok ülkede maske takmayanlara yönelik ilginç cezalar uygulanmaya devam ediyor. Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai'de bulunan Marine Drive'da polis maske takmayan 5 kişiye "ördek yürüyüşü" yaptırdı.

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler, kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar polisin verdiği cezayı esprili ve gerekli bulurken, bazıları ise polisi para cezası kesmek yerine fiziksel olarak taciz etmekle ve sınıf ayrımcılığı yapmakla suçlandı.

Maske takmayanlara “ördek yürüyüşü” cezası | Video

Yerel basında yer alan haberlerde ise, maske takmayan şahısların para cezası ödemek yerine ördek yürüyüşü yapmayı polise kendilerinin teklif ettiği iddia edildi.

Söz konusu polis memuru hakkında gelen tepkiler üzerine soruşturma açıldığı bildirildi.

Hindistan'da Covid-19 nedeni ile bazı bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulanırken, ülke genelinde maske takmayanlara toplamda 4 milyon dolardan fazla para cezası kesildiği aktarıldı.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 12 milyon 302 bin 92'ye, toplam can kaybı ise 163 bin 428'e ulaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maske takmayanlara ördek yürüyüşü cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA