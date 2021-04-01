Meksika sınırında şoke eden görüntüler! Aşağı böyle attılar…

El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria Chavez, "Bu kaçakçıların masum çocukları dün gece 4.5 metrelik sınır bariyerinden acımasızca atmaları beni şaşkına uğrattı. Eğer termal kameralar olmasaydı, çocuklar tespit edilemeyeceti. Ve iki kardeş ölüm tehlikesi yaşayabilirdi." dedi.

ABD'nin Meksika sınırında yaşanan insanlık dramı kamerada

Öte yandan, Amerika-Meksika sınırı teller, duvarlar, güvenlik kameraları, termal kameralar ve binlerce sınır devriyesi çalışanı tarafından 24 saat gözleniyor.