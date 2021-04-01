Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Meksika sınırında şoke eden görüntüler! Aşağı böyle attılar…
Giriş Tarihi: 1.4.2021 11:55

sınırında şoke eden görüntüler! Aşağı böyle attılar…

DHA
Meksika sınırında şoke eden görüntüler! Aşağı böyle attılar…

sınırında yıllardır devam mülteci dramı, skandal gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. ABD’ye iltica  etme umuduyla ’dan ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışanlar, insanlık dışı muamelelere maruz kalıyor. Son olarak termal kameralara yansıyan görüntülerde 3 ile 5 yaşlarındaki iki kız çocuğu, insan kaçakçıları tarafından metrelerce yükseklikteki sınır duvarından ABD topraklarına atıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramı sürüyor.

El Paso kentinde Meksikalı insan kaçakçıları tarafından yaşları 5 ve 3 olan iki küçük kız çocuğu 4.5 metrelik duvardan Amerikan sınırına attı.

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜLER

Termal kameralara yansıyan görüntülerde, kaçakçıların çocukları metrelerce yükseklikteki duvardan attıktan sonra bölgeden hızla uzaklaştıkları görüldü.

El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria Chavez, "Bu kaçakçıların masum çocukları dün gece 4.5 metrelik sınır bariyerinden acımasızca atmaları beni şaşkına uğrattı. Eğer termal kameralar olmasaydı, çocuklar tespit edilemeyeceti. Ve iki kardeş ölüm tehlikesi yaşayabilirdi." dedi.

ABD'nin Meksika sınırında yaşanan insanlık dramı kamerada

Öte yandan, Amerika-Meksika sınırı teller, duvarlar, güvenlik kameraları, termal kameralar ve binlerce sınır devriyesi çalışanı tarafından 24 saat gözleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika sınırında şoke eden görüntüler! Aşağı böyle attılar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA