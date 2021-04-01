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Giriş Tarihi: 2.4.2021 01:04

Mescid-i Haram'da slogan atan biri gözaltına alındı

AA
Mescid-i Haram'da slogan atan biri gözaltına alındı

, Mescid-i Haram'da elinde bıçak taşıyan ve "terör örgütlerini destekleyici" sloganlar atan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, ismi verilmeyen Mekke polis sözcüsünün Mescid-i Haram'da meydana gelen olaya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Polis sözcüsü açıklamasında, ikindi namazından sonra Harem-i Şerif'teki güvenlik güçlerinin elinde beyaz kesici bir alet taşıyan ve terör örgütlerini destekleyen sloganlar atan bir kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Sözcü ayrıca, söz konusu kişi hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

Suudi Arabistan medyasındaki haberlerde de olay anında çekildiği belirtilen bir videoya yer verildi.

Videoda, Suudi Arabistan geleneksel kıyafetleri giymiş birisinin elinde bir bıçak tutarak terör örgütü DEAŞ'i destekleyen sloganlar attığı görülüyor.

Suudi Arabistan, Haziran 2017'de, Mescid-i Haram ve umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemleri engellemeye yönelik Cidde'de ve Mekke'de bazı hücre evlerine baskın düzenlendiğini ve biri kadın 5 teröristin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Mescid-i Haram'da slogan atan biri gözaltına alındı
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