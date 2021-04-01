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Giriş Tarihi: 1.4.2021

Müdür, aramaya bombayla direndi

Müdür, aramaya bombayla direndi
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Mıtişçi kasabasına bağlı Veşki köyünde bir inşaat firmasının müdürü Vladimir Bardanov (61) hakkında vergi borcu nedeniyle icra takibi başlatıldı. Bardanov hakkındaki soruşturmada silah kaçakçılığı yaptığına dair şüphe doğunca evi aranmak istendi. Ancak zırhlı araçlarla eve giden polis karşısında bombalı bir direnişçi buldu. Bardanov, akrabalarının da olduğu evden polise iki kez el bombası attı ve otomatik silahlarla ateş açtı. Bir polisin yaralandığı 9 saatlik operasyonda Bardanov alevler içinde kalan evde yanarak öldü. Evdeki akrabaları şiddetli çatışma öncesi dışarı çıktı.
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Müdür, aramaya bombayla direndi
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