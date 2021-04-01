Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne heyet gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefetin son dönemde iktidara yüklenmek için oluşturmaya çalıştığı "Türkiye aşı için Uygur Türklerine yapılanlara sessiz kalıyor" kara propagandası ve algıyı çökertecek bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, uluslararası tüm platformlarda bu konuyu gündeme getirdiklerini, Türkiye'nin kararlı ve duyarlı tutumunun etkisiyle Çin'in davet yaptığını, Sincan Özerk Bölgesi'ne salgın koşullarının el verdiği ilk fırsatta heyet gönderileceğini bildirdi.Çavuşoğlu soru önergesine verdiği yanıtta "Yabancı ülkelerdeki soydaş ve akrabalarımızın bulundukları ülkelerle işbirliği halinde, dil, din ve kültürlerini muhafaza ederek, barış ve huzur içinde yaşamlarını sürdürmelerinin temini ülkemizin benimsediği milli politikadır" dedi. Çavuşoğlu, Sincan'daki Uygur Türkleri ile ilgili politikalarının da bu çerçevede yürütüldüğünün altını çizdi.