SON DAKİKA: Mısır'dan dudak uçuklatan tazminat talebi! Ever Given Süveyş'i kapatmıştı

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısır'daki ulusal televizyonda gemi krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rabi kanal idaresi olarak karaya oturan gemiyi 6 günün ardından herhangi bir can kaybı veya gemi ekipmanında zarar oluşmadan kurtarıldığına dikkat çekerek," Kurumumuz bir günde milyonlarca dolar kaybetti. Zarara uğradık" dedi.