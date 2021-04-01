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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Pfizer/ Biontech aşısının etkinlik oranı güncellendi! Yüzde 91.3
Giriş Tarihi: 1.4.2021 14:28 Son Güncelleme: 1.4.2021 14:46

SON DAKİKA: Pfizer/ aşısının etkinlik oranı güncellendi! Yüzde 91.3

SON DAKİKA: Pfizer/ Biontech aşısının etkinlik oranı güncellendi! Yüzde 91.3

Son dakika bilgisine göre Dünyanın gözünün çevrildiği Türk Bilim insanı ve tarafından geliştirilen / Pfizer Covid-19 aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı. Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklanırken aşının, B.1.351 adı verilen Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkili olduğu bildirildi. İşte son dakika haberini ayrıntıları...

Son dakika koronavirüs haberi... Dünyanın gözü kornavirüs aşılarına çevrilmişken çok kritik bir haber geldi. Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklanırken aşının, B.1.351 adı verilen Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.

GÜNEY AFRİKA VARYANTINA YÜZDE 100 ETKİLİ

Yapılan açıklamada ayrıca, aşının Covid-19'a karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtildi. Aşının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı.

800 kişi üzerinde yapılan Güney Afrika varyantı çalışmasında aşının yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.



VERİLERİ ABD'YE SUNACAĞIZ

Pfizer'in İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, en az altı ay boyunca iki doz aşı olmuş 12 binden fazla kişiye ilişkin verileri içeren güncellenmiş sonuçların ABD yasal onayına sunulacağını bildirdi.



UĞUR ŞAHİN: VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

BioNTech CEO'su Uğur Şahin yaptığı açıklamada, deney verilerinin "Aşının dolaşımda olan varyantlara karşı etkili bir şekilde koruyabileceği ilk klinik sonuçları sağladığını, sürü bağışıklığına ulaşmak ve küresel nüfus için bu salgını sona erdirmek için kritik bir faktör olduğunu" söyledi.

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SON DAKİKA: Pfizer/ Biontech aşısının etkinlik oranı güncellendi! Yüzde 91.3
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