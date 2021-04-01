SON DAKİKA: Pfizer/ Biontech aşısının etkinlik oranı güncellendi! Yüzde 91.3





UĞUR ŞAHİN: VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR



BioNTech CEO'su Uğur Şahin yaptığı açıklamada, deney verilerinin "Aşının dolaşımda olan varyantlara karşı etkili bir şekilde koruyabileceği ilk klinik sonuçları sağladığını, sürü bağışıklığına ulaşmak ve küresel nüfus için bu salgını sona erdirmek için kritik bir faktör olduğunu" söyledi.