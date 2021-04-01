Süveyş krizi sonrası dikkat çeken öneri! Yeni bir kanal açılabilir…

Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, geçtiğimiz haftalarda karaya oturarak Süveyş Kanalı'nda gemi trafiğinin tıkanmasına yol açmıştı. Yüzlerce ticari geminin geçişine engel olan ve deniz trafiğini ulaşıma tamamen kapatması nedeniyle küresel ticari piyasalarda ciddi zararların kaleme alınmasına neden olan Süveyş krizi sonrası ortaya atılan bir iddia, dünya gündemine bomba gibi düştü.

İSRAİL-MISIR SINIRINDA YENİ KANAL

İngiliz The Guardian'da yer alan haberlere göre Birleşmiş Milletler, Ever Given'ın Süveyş Kanalı'nı kapamasının ardından bölgede ikinci bir kanal açılmasına yönelik bir girişimde bulundu. Ticaret yolunun alternatifi olmaması nedeniyle piyasaları alarma geçiren kazadan sonra harekete geçen BM yetkilileri, İsrail-Mısır sınırında bulunan Akabe Körfezi'nde ikinci bir kanal açmak için inceleme çalışmalarına başladı.