Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya'ya mesaj: Provokasyonlara hazırız

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ GERİLİMİN NEDENİ NE?

2014 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Avrupa Birliği'ne (AB) giriş sürecinde Ukrayna'ya önemli bir ivme kazandıracak bazı anlaşmaları imzalamak istememiş ve bu hareket halkın tepkisini çekmişti. Rusya yanlısı olarak adlandırılan Yanukoviç'e istifa çağrıları yapılmış ve halk meydanlara inmişti. Gösterilerin büyüyüp iç çatışmaların başlaması üzerine Yanukoviç helikopterle Rusya'ya kaçarak ülkeyi terk etmişti.

Karışıklıklar Ukrayna'nın Doğu bölgesine sıçramış ve Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu çatışmaya girmişti. Rusya, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini kapsayan Donbas bölgesini ve bunun yanı sıra Kırım'ı da işgal ederek bölgede üstünlük sağlamıştı.