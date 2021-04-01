Yunanistan’ın Türkiye korkusu büyüyor! Miçotakis’ten Libya çağrısı

BÜYÜKELÇİYİ SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, "Libya ile ilişkileri yeniden tesis etmek ve Atina'nın jeostratejik çıkarlarını korumak" amacıyla 6 Nisan'da Trablus'ta temaslarda bulunacağını söyleyen Peloni, Yunan Başbakan'ın burada Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geleceğini aktardı. Peloni, Yunanistan'ın Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması için de çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.