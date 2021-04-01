Yunanistan’ın Türkiye korkusu büyüyor! Miçotakis’ten Libya çağrısı

Yunanistan'ın Türkiye ile olan ilişkilerinde gerilimi tırmandırma çabaları devam ediyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sarsılmaz bir bölgesel güç olarak varlığını kabul ettirmesinden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Yunan hükümeti, çıkarları doğrultusunda komşu devletlerde iş birliğini hızlandırmaya çalışıyor.
Daha önce defalarca Türkiye'nin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu iddia ederek AB'ye şikayette bulunan Yunanistan, Mısır'ın Türkiye'nin meşru kıta sahanlığını resmen tanımasının ardından endişeye kapılmıştı. Bölgede tamamen yalnız kalacağından endişe duyan Başbakan Kiryakos Miçotakis öncülüğündeki Yunan hükümeti, Mısır'la iletişime geçerek iş birliği çağrısında bulunmuştu.
LİBYA İLE OLMAYAN İLİŞKİLERİ KURMAYA GİDİYOR
Türkiye'nin Libya ile kurduğu ilişkilerden de rahatsız olan Miçotakis, bu kez de Libya kartını masaya sürdü. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Miçotakis'in, 6 Nisan'da Libya'yı ziyaret edeceği bildirildi.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında Doğu Akdeniz konusunda açıklamalarda bulundu.
BÜYÜKELÇİYİ SINIR DIŞI ETMİŞTİ
Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, "Libya ile ilişkileri yeniden tesis etmek ve Atina'nın jeostratejik çıkarlarını korumak" amacıyla 6 Nisan'da Trablus'ta temaslarda bulunacağını söyleyen Peloni, Yunan Başbakan'ın burada Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geleceğini aktardı. Peloni, Yunanistan'ın Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması için de çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.