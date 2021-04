ABD: İsrail’i Batı Şeria’da işgalci olarak görüyoruz

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi İsrail'in Batı Şeria'yı kontrol etmesini "işgal" olarak tanımlayarak insan hakları raporuyla oluşabilecek kafa karışıklığına açıklık getirdi. Dışİşleri Bakanlığı Sözüsü Ned Price, bakanlık tarafından her yıl hazırlanan insan hakları raporunda "işgal" kelimesinin Batı Şeria'nın halihazırdaki durumu için kullanıldığını dile getirdi. Price "Bu on yıllardır her iki partiden gelen yönetimler tarafından kabul edilen uzun vadeli bir duruştur" ifadelerini kullandı. Fakat bir önceki Başkan Donald Trump döneminde yayınlanan raporda "İsrail ve işgal edilmiş topraklar" başlıklı bölümün adı "İsrail, Batı Şeria ve Gazze" olarak değiştirilmişti.