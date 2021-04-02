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Giriş Tarihi: 2.4.2021 12:35 Son Güncelleme: 2.4.2021 12:56

’de itfaiye aracı dehşet saçtı! O anlar saniye saniye görüntülendi

DHA
ABD’de itfaiye aracı dehşet saçtı! O anlar saniye saniye görüntülendi

’de yangın ihbarı alan itfaiye aracı,önce cipe daha sonra da kontrolünü kaybederek, istasyonunda yakıt alan araca çarptı. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde, yangın ihbarı üzerine hızla seyreden itfaiye aracı dehşet saçtı.

İtfaiye aracının dehşet saçtığı anlar kamerada

ÖNCE CİPE ARDINDAN AKARYAKIT İSTASYONUNA ÇARPTI

İtfaiye aracı önce cipe ardından da kontrolünü kaybederek akaryakıt istasyonunda yakıt alan başka bir aracı çarptı. Kaza anı işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada akaryakıt istasyonunda ufak çaplı yangın meydana geldi. Yerel medya, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

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ABD’de itfaiye aracı dehşet saçtı! O anlar saniye saniye görüntülendi
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