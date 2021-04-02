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Giriş Tarihi: 2.4.2021 23:21 Son Güncelleme: 2.4.2021 23:49

Alman polisi Alzheimer hastası 'e kurşun yağdırdı

İHA
Alman polisi Alzheimer hastası Türk'e kurşun yağdırdı

'da , Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 63 yaşındaki bir ’e art arda ateş etti. Silah seslerinden sonra yaralı şahsın çığlık sesleri duyulurken, sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan AK Parti MYKY üyesi Metin Külünk, "Alman polisi, elinde oyuncak kamyonetler olduğu halde vatandaşımıza silah sıkıyor, vuruyor ve vatandaşımız şu an hastanede" dedi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Krumbach kasabasında polis, Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 63 yaşındaki Türk Habeş Temiz'i silahla vurarak ağır yaraladı.

POLİS, TEMİZ'E ART ARDA ATEŞ ETTİ

Dün yaşanan olaya ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, komşusunun arsasını terk etmeyi reddeden Temiz'in polise bir cisimle saldırdığı, bunun üzerine polislerin de Temiz'e karşı önce biber gazı kullandığı aktarıldı. Polisler daha sonra havaya bir el ateş ettiği, son olarak da Temiz'e birkaç el ateş ettiği kaydedildi.

Alman polisi Alzheimer hastası Türk'ü ağır yaraladı | Video

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, polisin Temiz'e birkaç el ateş etmesi sonucu ağır yaralandığını telsizle polis merkezine bildirdiği duyuluyor.

"ALMANYA MAKAMLARI UMARIM GEREKENİ YAPACAKTIR"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Alman polisi, elinde oyuncak kamyonetler olduğu halde vatandaşımıza silah sıkıyor, vuruyor ve vatandaşımız şu an hastanede. Almanya makamları umarım gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Alman polisi Alzheimer hastası Türk'e kurşun yağdırdı
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