Alman polisi Alzheimer hastası Türk'e kurşun yağdırdı

POLİS, TEMİZ'E ART ARDA ATEŞ ETTİ

Dün yaşanan olaya ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, komşusunun arsasını terk etmeyi reddeden Temiz'in polise bir cisimle saldırdığı, bunun üzerine polislerin de Temiz'e karşı önce biber gazı kullandığı aktarıldı. Polisler daha sonra havaya bir el ateş ettiği, son olarak da Temiz'e birkaç el ateş ettiği kaydedildi.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, polisin Temiz'e birkaç el ateş etmesi sonucu ağır yaralandığını telsizle polis merkezine bildirdiği duyuluyor.