Almanya’da 18 vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

Almanya'da halen iktidarda olan dördüncü Angela Merkel hükümeti döneminde, 18 Federal Meclis milletvekili hakkında 22 kez dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alındığı ortaya çıktı. Alman DW ajansına göre, bir önceki koalisyonda bu rakam sadece dört, onun öncesinde yani ikinci Merkel hükümetinde ise dokuz oldu. Artışın sebebi bilinmiyor. Federal Meclis yönetimi, dokunulmazlığın kaldırıldığı 22 kararın ardından soruşturmaların akıbetinin bilinmediğini, nitekim bu konuda kendilerine bildirim zorunluluğu bulunmadığını açıkladı.AfD üyesi Thomas Seitz'in seçim kampanyası sırasında savcı, dolayısıyla da devlet memuru olduğu dönem ırkçı söylemlerde bulunmasıyla anayasaya aykırı davrandığı gerekçesiyle, bir başka AfD üyesi olan Robby Schlund ile Sol Partili Lorenz Gösta Beutin hakkında da katıldıkları gösterilerle bağlantılı olarak dokunulmazlıklarının kaldırıldığı bildiriliyor. AfD'nin Federal Meclis Grup Eş Başkanı Alexander Gauland hakkında özel yaşamıyla ilgili vergi beyanı bağlantılı soruşturmanın ise askıya alındığı biliniyor.