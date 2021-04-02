Fransız senatör isyan etti: "Müslümanlardan ne istiyorsunuz?"

Fransız Senatör Esther Benbassa, Senato'da görüşülen "ayrılıkçı" yasa tasarısını destekleyen senatörlere tepki göstererek Müslümanların normal şekilde yaşamalarına izin verilmediğini ve her şeyin eleştiri ve dışlama konusu olduğunu belirtti.

"MÜSLÜMANLARDAN NE İSTİYORSUNUZ?"

Yeşiller Partisi (EELV) Senatörü Benbassa, "Müslümanlardan ne istiyorsunuz? Bunu bilmek istiyorum. Başörtüsü sorun olmadığı zaman tesettür mayo sorun oluyor. Başörtüsü sorun olmadığı zaman helal sorun oluyor. Helal sorun olmadığı zaman başka bir şey sorun oluyor." ifadesini kullandı.