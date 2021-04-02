Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan bir açıklama daha: Savaş sesleri yükseliyor

"ÇOK KORKUTUCU"

Rusya'nın düşman olduğu konusunu gündeme getirmenin kabul edilemez ve uygunsuz olduğuna işaret eden Peskov, "Rusya hiç kimseyi tehdit etmez ve hiçbir zaman tehdit etmedi. Aslında bizim tutumumuz buna dayanmaktadır." dedi.

Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki temas hattındaki gergin durumu "çok korkutucu" şeklinde nitelendirerek, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çok defa provokasyon gerçekleştirdiğini öne sürdü.