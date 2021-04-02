Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan bir açıklama daha: Savaş sesleri yükseliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yı ABD ve NATO'nun askeri olarak desteklemesi halinde Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler alacağını söyledi.
"GERGİNLİĞİN DAHA DA ARTMASINA NEDEN OLACAKTIR"
Peskov, gazetecilerin Ukrayna'nın Donbas'taki durumun gerilmesi halinde ABD ve NATO'dan askeri destek istemesiyle ilgili soruları cevaplandırdı.
Peskov, "Rusya sınırı yakınında böyle bir senaryonun gelişmesi gerginliğin daha da artmasına neden olacaktır. Elbette bu, Rusya tarafının kendi güvenliğini sağlaması için ilave tedbirler almasını gerektirir. Rusya gerekli bütün önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.
"ÇOK KORKUTUCU"
Rusya'nın düşman olduğu konusunu gündeme getirmenin kabul edilemez ve uygunsuz olduğuna işaret eden Peskov, "Rusya hiç kimseyi tehdit etmez ve hiçbir zaman tehdit etmedi. Aslında bizim tutumumuz buna dayanmaktadır." dedi.
Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki temas hattındaki gergin durumu "çok korkutucu" şeklinde nitelendirerek, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çok defa provokasyon gerçekleştirdiğini öne sürdü.
WASHINGTON'UN KIEV'E DESTEK SAĞLAMA SÖZÜ
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donbas'ta durumun kötüleşmesi halinde Washington'un Kiev'e destek sağlama sözü verdiğini duyurmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi de Ukrayna ile sınırları olan NATO üyesi ülkelerin, savaşa hazırlık durumunu güçlendirmesi gerektiğini bildirmişti.
2 UKRAYNA ASKERİ YARALANDI
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askerinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların 13 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi. Ayrılıkçıların ateşi sonucu dün Donbas'ın Şumı ve Novotoşkovka bölgelerinde Ukrayna ordusundan 2 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.
UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.SON DAKİKA | Rusya’dan Ukrayna’ya gözdağı! Rus Dışişleri Bakanı geri adım atmadı