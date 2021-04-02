Haksız eleştiri ciddiye alınmaz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Hakları Raporu'nun, Türkiye'ye yönelik haksız eleştiriler içerdiğini bildirdi. Türkiye'nin, insan hakları konusundaki en büyük ilerlemeyi AK Parti döneminde kaydettiğini aktaran Altun, 'sessiz bir devrim' gerçekleştirildiğini vurguladı. Altun, "Ancak, özgürlüklerle birlikte halkımızın emniyet ve güvenliği de kırmızı çizgimizdir. Terörle mücadelemiz ve milletimizin güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarımıza yönelik haksız eleştirileri ciddiye almamız söz konusu değildir" dedi.