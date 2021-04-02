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Giriş Tarihi: 2.4.2021

Haksız eleştiri ciddiye alınmaz

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Haksız eleştiri ciddiye alınmaz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Hakları Raporu'nun, Türkiye'ye yönelik haksız eleştiriler içerdiğini bildirdi. Türkiye'nin, insan hakları konusundaki en büyük ilerlemeyi AK Parti döneminde kaydettiğini aktaran Altun, 'sessiz bir devrim' gerçekleştirildiğini vurguladı. Altun, "Ancak, özgürlüklerle birlikte halkımızın emniyet ve güvenliği de kırmızı çizgimizdir. Terörle mücadelemiz ve milletimizin güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarımıza yönelik haksız eleştirileri ciddiye almamız söz konusu değildir" dedi.
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Haksız eleştiri ciddiye alınmaz
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