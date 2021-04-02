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Giriş Tarihi: 2.4.2021 08:51 Son Güncelleme: 2.4.2021 09:11

'da korkunç kazası: 36 ölü, 60 yaralı

AA
Tayvan'da korkunç tren kazası: 36 ölü, 60 yaralı

'ın doğusundaki bölgesinde 350 yolcu taşıyan tünelde raydan çıktı. Kazada 36 kişi hayatını kaybettiği, 60 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Ulusal basının Tayvan Ulaştırma Bakanlığına dayandırdığı bilgilere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı belirlendi.

TAYVAN LİDERİNDEN AÇIKLAMA

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

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Tayvan'da korkunç tren kazası: 36 ölü, 60 yaralı
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