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Giriş Tarihi: 2.4.2021 08:30

Türk kadından ABD'li milyardere dava! 36 kız çocuğuna tacizde bulundu

Türk kadından ABD'li milyardere dava! 36 kız çocuğuna tacizde bulundu

Türk emlakçı kadın, tecavüzcü ve sevgilisi Ghislaine Maxwell'e, 100 milyon dolarlık dava açtı. ABD Federal yetkililer, Epstein'in biri 14 yaşında reşit olmayan 36 kız çocuğuna tacizde bulunduğunu tespit etmişti. Dava sürecinde ismini gizli tutan Türk kadın "Eve gittiğimde Epstein çıplaktı. Maxwell'in de bulunduğu ortamda bana tecavüz etti." şeklinde ifade verdi. Ortalık karıştı. İşte ayrıntılar

Son dakika... Türk olduğu öğrenilen emlakçı kadın daha önce 36 kıza cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın varisleri ile sevgilisi Ghislaine Maxwell, büyük bir tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı.

BİR TÜRK KADINI DA TAZMİNAT İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Küçük kız çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği bildirilen Esptein ve hala tutuklu bulunan Ghislaine Maxwell hakkında tecavüz mağduru olduğunu belirten Türk kadını da ceza davasının ardından, tazminat için de harekete geçti.

Miami'de emlakçı Türk kadınının, Epstein'ın varisleri ile sevgilisi Maxwell hakkında 100 milyon dolarlık tazminat davası açtığı öğrenildi.

İsmi gizli tutulan ve 22 Mart günü mahkemeye başvuran emlakçı kadın, o dönem 26 yaşında olduğunu ve kuaförlük yaptığını belirterek "Saçlarını kesmek için eve gittiğimde Epstein çıplaktı. Maxwell'in de bulunduğu ortamda bana tecavüz etti" dedi. İfadesini şöyle sürdürdü;

"Pasaportuma el koydu. Maxwell, polise gitmem halinde benim timsahlara yem edileceğimi söyledi. 5 ay boyunca 8 yaşındaki oğlumun önünde de tecavüze uğradım. Çıplak görüntülerin çekildi" dedi.

İKİNCİ DAVA

Geçen yıl Jennifer Araoz, Epstein hakkında tazminat davası açmıştı.

Ardından biri Japonya'nın Okinawa, diğeri ise ABD Baltimore'de yaşayan iki kadın daha, tecavüzcü Epstein'ten 100 milyon tazminat istedi.

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Türk kadından ABD'li milyardere dava! 36 kız çocuğuna tacizde bulundu
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