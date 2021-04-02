Türk kadından ABD'li milyardere dava! 36 kız çocuğuna tacizde bulundu

İsmi gizli tutulan ve 22 Mart günü mahkemeye başvuran emlakçı kadın, o dönem 26 yaşında olduğunu ve kuaförlük yaptığını belirterek "Saçlarını kesmek için eve gittiğimde Epstein çıplaktı. Maxwell'in de bulunduğu ortamda bana tecavüz etti" dedi. İfadesini şöyle sürdürdü;