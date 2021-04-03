ABD-Rusya arasında Ukrayna krizi büyüyor

Ukrayna'nındoğusundaki Donbas bölgesinde günlerdir artan gerginliğin ardından ABD ile Rusya karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Bölgede önceki gün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri yaralandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamak için ekstra adımlar atmak zorunda kalacağı uyarısı yaptı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Donbas'taki gerilimin tırmanması halinde ABD'nin Kiev'e destek sunmaya söz verdiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi, Rusya sınırları yakınındaki gerilimin tırmanmasına yol açar. Elbette bu durum, Rus tarafını güvenliğini sağlamaya dönük ek önlemler almak zorunda bırakır" dedi.Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar sürüyor. Şimdiye kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Provokasyonlara karşı hazırlıklıyız dedi.