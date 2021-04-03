ABD’de aşılama krizi sürüyor... İnsanlar aşı sırası beklerken hayatını kaybediyor!

ABD'de koronavirüs aşısı ile ilgili kriz devam ediyor. Bugün Associated Press'te yer alan bir haberde ülkede yaşanan durumun ciddiyeti adeta gözler önüne serildi.

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN SIRA BEKLERKEN YARDIM MERKEZİNDE HAYATINI KAYBETTİ

AP'nin duyurduğu haberde, ABD Kara Kuvvetleri'nden emekli olan 75 yaşındaki Diana Drewes, COVID-19 aşısı olmak için sıra beklerken Ohio eyaletindeki bir yardım merkezinde son nefesini verdiği ileri sürüldü.

(75 yaşındaki Diana Drewes)

"ANNEM ÖLÜM DÖŞEĞİNDEYDİ..."

Konuyla ilgili ise Drews'ın kızı Laura Brown, AP'ye bir açıklama yaparak, "Ocak ayında bizi aradılar. Biz çok şaşırdık, çünkü annem ölüm döşeğindeydi. Sağlık görevlisine bizi aramanız şu anda hiçbir anlam ifade etmiyor." dediğini belirtti.

19 ŞUBAT'TA HAYATINI KAYBETTİ

Haberde ayrıca ABD'de yaşayan 73 yaşındaki Richard Rasmussen adlı bir kişinin ise aşı sırasında hayatını kaybettiği de belirtildi. Yaşlı adamın kızı Julie Rasmussen'in ilk doz Pfizer aşısını ocak ayında olduğu ve ikinci doz aşıyı olma aşamasındayken koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Tam bu sırada hastaneye kaldırılan Rasmussen, hastanede 19 Şubat'ta hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

"KİMSEM KALMADI"

Rasmussen'in kızı ise yaşadığı acıyı bir röportajda paylaşarak, "Her gün mesajlaşır konuşurduk. Şimdi kimsem kalmadı. Ne erkek arkadaşım, ne de skardeşim avr. O benim en yakın arkadaşımdı, Yaşarken tek başımayım." diye konuştu.

ABD'DE SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİ UYARMIŞTI

ABD'de 2020'nin Aralık ayından itibaren aşılama yapılıyor. Aşılama planından hemen sonra ise 247 bin kişi hayatını kaybetti. ABD Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sürü bağışıklığına ulaşmak için yeterli aşı dağıtımının aylar süreceği konusunda uyarıda bulunmuşlardı. Ayrıca yetkililer, Aşı tedariğinin sınırlı olduğunu ve insanların aşılanmadan ölmesinden dolayı üzüntü duyduklarını belirtmişlerdi.

ABD'DE 101 MİLYON KİŞİ İLK DOZ AŞIYI OLDU

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 101 milyondan fazla kişiye ilk doz, 57 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 910 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 392 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 328 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 203 bin 854 ölümle Meksika izliyor.

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 554 BİN KİŞİ ÖLDÜ

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 966 artarak 554 bin 106'ya çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 69 bin 739 artış göstererek 30 milyon 610 bin 743'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 966 artarak 554 bin 106'ya çıktı. California 3 milyon 675 binden fazla vaka ve 59 bin 614 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 799 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izliyor.