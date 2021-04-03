Alanya MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan: Türkeş ömrünü milletine adamıştır

MHP'nin Kurucusu ve Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 24'üncü yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayınlayan Alanya MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Türkeş'in ömrünü milletine adadığını söyledi.

Türkdoğan, "80 yıllık hayatını Türklük şuur ve gururuna vakfeden, İslam ahlak ve faziletine adayan merhum Türkeş bey, yaşadığı döneme damgasını vuran mümtaz bir dava adamı, inanmış ülkü ve ilke insanıydı. Bu vasıflarıyla milli gönüllere girdi ve büyük bir sevgi kazandı. Ömrünü milletine adadı. Hayatı bu uğurda çile ve mücadelelerle geçti. O, ihanete karşı imanın, yıkıma karşı dik duruşun, tuzaklara karşı milli şuurun, teslimiyete karşı milliyetçi onurun sembolleşen ismi oldu. Türklük hasımları karşısında çelikten bir irade ortaya koydu. Fikri olgunluğu, ileri görüşlülüğü, sabrı ve sağduyusu sayesinde bugünümüze ışık tuttu. Hayatının her döneminde aziz milletimize eşsiz bağlılık ve sadakat besledi. Türkiye'nin meseleleri karşısında düşünüp dile getirdiği akılcı, kalıcı, milli ve isabetli çözüm önerileri hala geçerliliğini koruyor. O, Türk'ün nefes aldığı her yerde milli heyecan, kalbi Türk dünyası için çarpanların yol başçısı, Türk-İslam ülküsünün yılmaz savunucusu olarak fikir ve hareketimize istikamet verdi. 1944 yılından 1997 yılına kadar uzanan meşakkatli yolculuğu bunun ispat ve ilanı, bizim ise vefa duymaktan imtina etmeyeceğimiz şerefli mazimizdir. Emaneti emin ellerde yükseltmeye olan andımız son nefesimize kadar baki. Yarım asra yaklaşan kutlu davamızı devletimizin ve milletimizin bekasına adadık. İhanetlere direndik, oyunları bozduk. Ümitsizlikleri yendik, karamsarlıkları aştık. MHP dün olduğu gibi bugün de ilkelerinden kopmadı. Ülkücü gençlik ülkülerinden ayrılamadı. Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz" dedi.