Almanya'da nefret suçlarıyla mücadele yasası yürürlüğe girdi

Dünya üzerinde artan 'nefret suçu'nun önüne geçebilmek adına devletler bir bir adım atmaya başladı. Türkiye'de bu kapsamda sosyal medyada düzenlemeye giderken birçok Avrupa devleti bunu 'İfade özgürlüğüne müdahale' olarak nitelendirmişti. Fakat durum Avrupa ülkelerinde de değişmedi ve nefret söylemine karşı adımlar atılmaya başlandı.

Almanya'da, sosyal medya üzerinde aşırı sağ ve nefret suçları ile mücadele yasası yürürlüğe girdi. Yasa ile internette nefret suçu işleyen, başkalarını taciz ya da tehdit edenler daha hızlı tespit edilip ağır cezalara çarptırılacak.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARI SİLECEK

Sosyal medya platformları, aşırı sağ içerikli söylemleri ya da halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm tehdidi içeren paylaşımları hemen silecek ve bu tür paylaşımlar hemen kolluk kuvvetlerine bildirilecek. Faillerin yakalanabilmesi için paylaşımların yapıldığı bilgisayarların IP adresleri de emniyet birimlerine iletilecek.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLECEK

Sosyal medya üzerinden başka bir kişiyi yaralamakla veya cinsel tacizde bulunmakla tehdit etmek, ölümle tehdit etmek gibi "nitelikli suç" kapsamında değerlendirilecek. Terör ya da cinayet gibi ağır suçlarda, kullanıcıların sosyal medyaya giriş şifreleri de hakim kararıyla yetkililere verilecek. İnternet yoluyla tehdit suçunu işleyenler 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.