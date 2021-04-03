Aracıyla ABD Kongresi önündeki barikata çarptı

ABD Kongresi önündeki barikata aracını sürerek bir polisi öldüren, birini de yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre dün yerel saatle 13.00 sıralarında Independence Caddesi'ne çıkan bölgede iki polis memurunu ezen saldırganın kullandığı araç, Kongre çevresindeki barikata daldı. Kongre Polis Departmanı Müdür Vekili Yogananda Pittman, "Şüpheli, aracından elinde bıçakla çıktı. Polis memurlarımız duruma müdahale etti. Sözlü uyarılara uymaması üzerine polislerimiz ateş açtı" dedi. Hastaneye kaldırılan saldırganın öldüğünü kaydeden Pittman, "Çok üzülerek söylüyorum ki yaralı polislerimizden birisi yaşamını yitirdi" dedi. Washington DC Polis Müdür Vekili Contee de "Olay terörle ilişkili gibi durmuyor" bilgisini paylaştı.