Bir ayda 2.700 genci kaçırdılar

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Haseke ilinde, geçen ay çoğu Arap en az 2 bin 700 genci alıkoyarak zorla silah altına aldı. Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Haseke'de gençleri zorla silah altına almaya devam ediyor. YPG/PKK'lı teröristler, mart ayında il genelindeki kontrol noktalarında ve evlere yaptıkları baskınlarda, yaşları 21-34 arasındaki en az 2 bin 700 kişiyi silah zoruyla alıkoydu.Çoğunluğu Araplardan oluşan gençler, geçici olarak Haseke kent merkezindeki Panorama bölgesindeki YPG/PKK'nın sözde sevk merkezinde bir hafta boyunca tutuluyor. Teröristler, alıkoydukları gençleri daha sonra Haseke'deki sözde eğitim kamplarına götürüyor.YPG/PKK Suriye'de kaçırdığı veya alıkoyduğu kişilere terör örgütünün propagandasını yaparak silah kullanmayı öğretirken kaçmamaları için tehdit ediyor. Nitekim teröristlerin ocak ayında ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de zorla silah altına alma uygulamasından kaçan bir grup gence ateş açması sonucunda en az bir genç yaralanmıştı. Örgüt, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor. Terör örgütü ocak ayında da 150'den fazla Deyrizorlu genci zorla silah altına almıştı. Örgüt öğretmenlerin de peşinde. Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı, terör örgütünün 61 öğretmeni alıkoyduğunu açıklamıştı.Türk Kızılay, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın zulmüne maruz kalan Ezidilere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Kızılay, Duhok'taki Şehan kampında yaşayan 500 Ezidi aileye gıda kolisi dağıttı. Duhok kenti bölgesinde, 16 kampta yaşam mücadelesi veren Ezidiler, terör örgütü DEAŞ'tan sonra PKK zulmüne maruz kaldı. Türk Kızılay ise kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Ezidilere yardım eli uzatmaya devam ediyor.Terör örgütü PKK'ya Sincar'ı terk etmesi için şu ana kadar dört kez süre tanındı. Ancak terör örgütü PKK, 1 Nisan'a kadar verilen süreye rağmen Irak'ın kuzeyindeki Musul kentine bağlı Sincar ilçesinden çıkmadı. TRT Haber'e göre Ezidilerin Miri Hazım Tahsin Beg, Sincar'a, PKK unsurları çıktıktan sonra döneceklerini söylüyor. Sincar ilçesi 3 yıl DEAŞ terör örgütünün, son 4 yıldır ise PKK terör örgütünün kontrolünde bulunuyor.