Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Putin’le görüşebilmek için karantinaya girdi

Ermenistan Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre Paşinyan'ın Putin ile Moskova'da yapacağı görüşme öncesinde kendini karantinaya baldığı bildirildi.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, yaptığı açıklamada, "Başbakan, bire bir görüşmeler ve sosyal etkinlikler dışında, planlanan gündeme göre çalışıyor" ifadelerini kullandı.