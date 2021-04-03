Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Putin’le görüşebilmek için karantinaya girdi

Şubat ayında bu yana istifa kriziyle çalkalanan Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan, haziran ayında koltuğu bırakacağını duyurmuştu.
PUTİN'E KOŞTU
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, 25 Şubat'ta Paşinyan'ı istifaya çağırmasıyla başlayan süreçte Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Sarkisyan ise Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.
Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş, ancak geçtiğimiz hafta ülkede 20 Haziran'da erken parlamento seçimine gidileceğini ve ardından görevden istifa edeceğini duyurmuştu.
Açıklamaların ardından Paşinyan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 7 Nisan'da resmi bir görüşme gerçekleştireceği bilgisi basına yansımıştı.
Ermenistan Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre Paşinyan'ın Putin ile Moskova'da yapacağı görüşme öncesinde kendini karantinaya baldığı bildirildi.
Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, yaptığı açıklamada, "Başbakan, bire bir görüşmeler ve sosyal etkinlikler dışında, planlanan gündeme göre çalışıyor" ifadelerini kullandı.