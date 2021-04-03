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Giriş Tarihi: 3.4.2021 16:43 Son Güncelleme: 3.4.2021 16:50

Başbakanı Putin’le görüşebilmek için karantinaya girdi

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Putin’le görüşebilmek için karantinaya girdi

’da geçtiğimiz aylarda başlayan istifa krizinin ardından geçtiğimiz hafta istifa edeceğini açıklayan Başbakan ’ın 7 Nisan’da Başkanı ile ’da bir görüşme yapacağı bildirilmişti. Ermenistan Başbakanlık Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre Paşinyan, kritik görüşme öncesi kendini karantina altına aldı.

Şubat ayında bu yana istifa kriziyle çalkalanan Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan, haziran ayında koltuğu bırakacağını duyurmuştu.

PUTİN'E KOŞTU

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, 25 Şubat'ta Paşinyan'ı istifaya çağırmasıyla başlayan süreçte Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Sarkisyan ise Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş, ancak geçtiğimiz hafta ülkede 20 Haziran'da erken parlamento seçimine gidileceğini ve ardından görevden istifa edeceğini duyurmuştu.

Açıklamaların ardından Paşinyan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 7 Nisan'da resmi bir görüşme gerçekleştireceği bilgisi basına yansımıştı.

Ermenistan Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre Paşinyan'ın Putin ile Moskova'da yapacağı görüşme öncesinde kendini karantinaya baldığı bildirildi.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, yaptığı açıklamada, "Başbakan, bire bir görüşmeler ve sosyal etkinlikler dışında, planlanan gündeme göre çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Putin’le görüşebilmek için karantinaya girdi
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