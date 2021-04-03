Güney Kore’de yarım milyonluk kaza! Gözaltına alındılar

Güney Kore'de sanat galerisi ziyaret eden çift, duvarda asılı duran 500 bin dolar değerindeki tabloya boya sürdü. Gözaltına alınan çift, polise verdiği ifadede, tablonun 'katılımcı sanat eseri' olduğunu düşündüklerini, bu yüzden boyadıklarını söyledi.

ESERİ YANLIŞ YORUMLADILAR

Olay, Güney Kore'nin başkenti Seul'de meydana geldi. Kentte bulunan sanat galerisini ziyaret eden çift, inceledikleri tablonun önünde yerde bulunan boya kutularındaki fırçayı alarak, tabloya boya sürdü. Değeri 500 bin dolar olarak açıklanan tabloyu boyayan çift gözaltına alındı.