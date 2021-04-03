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Haberler Dünya Haberleri Hollanda’da camiye çirkin saldırı! Ateşe verdiler…
Giriş Tarihi: 3.4.2021 16:09

’da camiye çirkin saldırı! Ateşe verdiler…

AA
Hollanda’da camiye çirkin saldırı! Ateşe verdiler…

İslam karşıtlığın son zamanlarda giderek yükselişe geçtiği ’da yine bir camiye saldırıldı. Yerel basından aktarılan haberlere göre ülkenin kentinde yapım aşamasında olan bir cami, 40 yaşında bir kişi tarafından kundaklandı. Şüpheli gözaltına alınırken, ülkede son zamanlarda camiye yönelik saldırıların ve İslamiyet karşıtı nefret söylemlerinin artması korku yarattı.

Hollanda'nın Gouda kentinde inşası süren bir cami kundaklandı. Fas İslam Derneğine bağlı inşa halindeki Esselam Camisi'nin 40 yaşında bir saldırgan tarafından kundaklandığı, camide hasar oluştuğu bildirildi.

Derneğin Başkan Yardımcısı Farid Habibi, yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Habibi, "İnşası neredeyse bitmekte olan camimize kasıtlı bir şekilde saldırıda bulunuldu. Bu korkunç bir olay. Cemaat korku ve şaşkınlık içerisinde." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ihbar üzerine yangının zamanında söndürüldüğü için mutlu olduklarını belirten Habibi, "Hasar çok büyük olmasa da bizim için büyük bir kayıp ve inşaat sürecinin uzaması demek." ifadesini kullandı. Habibi, polise şikayette bulunduklarını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Hollanda polisinden yapılan açıklamada ise inşası süren bir caminin 40 yaşında bir kişi tarafından kundaklandığını belirtti. Açıklamada, dün gece yerel saat ile 03.00'da yangın ile ilgili ihbar alındığı ifade edildi.

İhbarcının kimliği belirsiz bir kişinin inşası süren camiye bir cisim fırlattığını ve ardından alevlerin çıktığını gördüğü kaydedildi.

Caminin yakınlarında bulunan ve üzerinde yanık kokusu olan bir şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Hollanda’da camiye çirkin saldırı! Ateşe verdiler…
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