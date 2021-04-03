Hollanda’da camiye çirkin saldırı! Ateşe verdiler…

Hollanda'nın Gouda kentinde inşası süren bir cami kundaklandı. Fas İslam Derneğine bağlı inşa halindeki Esselam Camisi'nin 40 yaşında bir saldırgan tarafından kundaklandığı, camide hasar oluştuğu bildirildi.

Derneğin Başkan Yardımcısı Farid Habibi, yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Habibi, "İnşası neredeyse bitmekte olan camimize kasıtlı bir şekilde saldırıda bulunuldu. Bu korkunç bir olay. Cemaat korku ve şaşkınlık içerisinde." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ihbar üzerine yangının zamanında söndürüldüğü için mutlu olduklarını belirten Habibi, "Hasar çok büyük olmasa da bizim için büyük bir kayıp ve inşaat sürecinin uzaması demek." ifadesini kullandı. Habibi, polise şikayette bulunduklarını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dile getirdi.