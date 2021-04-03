İngiltere’de korkunç olay! Yaşlı kadını böyle parçaladılar

Tehlikeli bir cins olmasıyla bilinen pitbulllar, bu kez İngiltere'de korkunç bir olaya neden oldu.
Ülkenin Rowley Regis kasabasında yaşanan tüyler ürpertici olay yerel basında büyük yankı yarattı. Aktarılan haberlere göre kasabada yaşayan 80'li yaşlarındaki demans hastası kadın, hava almak için evinin önündeki bahçeye çıktı.
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O sırada yan komşusunun evinde beslediği iki vahşi pitbull, bahçenin açık olan çitinden içeri daldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre doğrudan yaşlı kadını hedef alan köpekler, demans hastası kadına akılalmaz bir şekilde saldırdı.
Köpekler tarafından boynundan ısırılan yaşlı kadın, bahçe içinde metrelerce oradan oraya sürüklendi.
Kanlar içinde kalan kadının çığlıklarını duyan komşular, saldırgan köpeklere müdahale edemeyince polise haber verdi.