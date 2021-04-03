İngiltere’de korkunç olay! Yaşlı kadını böyle parçaladılar

Tehlikeli bir cins olmasıyla bilinen pitbulllar, bu kez İngiltere'de korkunç bir olaya neden oldu.

Ülkenin Rowley Regis kasabasında yaşanan tüyler ürpertici olay yerel basında büyük yankı yarattı. Aktarılan haberlere göre kasabada yaşayan 80'li yaşlarındaki demans hastası kadın, hava almak için evinin önündeki bahçeye çıktı.