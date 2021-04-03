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Giriş Tarihi: 3.4.2021 13:02 Son Güncelleme: 3.4.2021 13:14

’de korkunç olay! Yaşlı kadını böyle parçaladılar

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere’de korkunç olay! Yaşlı kadını böyle parçaladılar

’nin kasabasında yaşanan bir olay adeta kan dondurdu. Sakin bir bölge olmasıyla bilinen kasabada kurallara aykırı olarak pitbulllarını vahşi yetiştiren bir adam, yaşlı komşusunun ölümüne neden oldu. 80’li yaşlarını süren yaşlı kadının korkunç ölümüne şahit olanlar ise, o anları yerel basınla paylaştı.

Tehlikeli bir cins olmasıyla bilinen pitbulllar, bu kez İngiltere'de korkunç bir olaya neden oldu.

Ülkenin Rowley Regis kasabasında yaşanan tüyler ürpertici olay yerel basında büyük yankı yarattı. Aktarılan haberlere göre kasabada yaşayan 80'li yaşlarındaki demans hastası kadın, hava almak için evinin önündeki bahçeye çıktı.

PARAMPARÇA EDİLDİ

O sırada yan komşusunun evinde beslediği iki vahşi pitbull, bahçenin açık olan çitinden içeri daldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre doğrudan yaşlı kadını hedef alan köpekler, demans hastası kadına akılalmaz bir şekilde saldırdı.

Köpekler tarafından boynundan ısırılan yaşlı kadın, bahçe içinde metrelerce oradan oraya sürüklendi.

Kanlar içinde kalan kadının çığlıklarını duyan komşular, saldırgan köpeklere müdahale edemeyince polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadını kurtaramadı.

Özel ekipler, iki saldırgan köpeği uyuşturarak rehabilitasyon merkezine götürdü. Köpeklerin sahibi olduğu söylenen 43 yaşındaki adam ise polisler tarafından gözaltına alındı.

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İngiltere’de korkunç olay! Yaşlı kadını böyle parçaladılar
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