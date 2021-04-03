İngiltere’de polise yeni yetkiler veren tasarının protesto edildiği gösteriye polis müdahale etti

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis kordonunu aşanlar ise yürüyüşlerine devam ederken, bazı eylemcilerin çöp kutularını yollara atarak araçların geçişini engellediği görüldü. Polisin bir kez daha müdahalesiyle karşılaşan göstericilerin büyük çoğunluğu ara sokaklara girerek kaçtı. Polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 20.45'e kadar (TSİ 22.45) 26 kişinin gözaltına alındığı ve sayının artmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada 10 polisin de hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Geçen ay tasarıya karşı Bristol kentinde yapılan gösteride, eylemciler bir karakola saldırmış ve polis araçlarını ateşe vermişti.